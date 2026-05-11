В РФ заблокировано свыше 12 тыс. интернет-ресурсов с информацией о запрещенных БАДах

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Доступ к более чем 12 тыс. интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже биологически активных добавок , реализация которых запрещена в России, заблокирован в РФ, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано 12,4 тыс. подобных площадок", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в официальном канале ведомства в Мах.

В Роспотребнадзоре уточнили, что среди них - интернет-страницы, где предлагалась продукция, содержащая в составе вещества, превышающие установленные уровни, и продукция, не прошедшая государственную регистрацию.