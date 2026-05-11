Над Курской областью за сутки ликвидировано 20 дронов

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 20 украинских беспилотников над регионом за минувшие сутки.

"Всего в период с 09:00 10 мая до 09:00 11 мая сбито 20 вражеских беспилотников различного типа", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Кроме того, ВСУ 51 раз применили артиллерию по отселённым районам. Семь раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

Погибших нет, добавил Хинштейн.

Как сообщалось, накануне в результате атак в посёлке Песчанский Беловского района осколочное ранение ноги получил 52-летний мужчина.