Россиянин приговорен к 22 годам за подготовку терактов против судей в Тамбове

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Россиянин приговорен к 22 годам заключения за подготовку подрыва ряда тамбовских судей по заданию украинской разведки, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина Российской Федерации Милосердова Алексея Юрьевича, 1980 г.р., причастного к террористической деятельности в интересах украинских спецслужб", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в среду в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что Милосердову "назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и 18 лет в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере 1 млн рублей".

"Установлено, что после начала СВО он регулярно посещал различные проукраинские интернет-ресурсы, в том числе сайты националистических организаций, и в 2024 году через мессенджер Telegram был завербован украинскими спецслужбами для совершения террористических актов в отношении членов Тамбовского областного и арбитражного судов с использованием самодельных взрывных устройств", - заявили в ЦОС.

Там отметили, что деятельность Милосердова "была своевременно выявлена и пресечена сотрудниками органов Федеральной службы безопасности".

"При задержании у него изъято два взрывных устройства и телефонный аппарат, содержащий переписку с украинским куратором", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, в отношении Милосердова были возбуждены и расследованы уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (подготовка к террористическому акту), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) и ст. 275 УК РФ (государственная измена).

"ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране и предупреждает, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание", - добавили в ЦОС.