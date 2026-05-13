Мишустин поздравил канал "Россия-1" с 35-летием с начала вещания

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил телеканал "Россия-1" с 35-летием с начала вещания.

"Сегодня "Россия 1" - лидер во многих телевизионных жанрах, один из самых популярных телеканалов. Ежедневно ваши передачи смотрят зрители во всех часовых поясах Российской Федерации. Информационное вещание, авторские, аналитические проекты и дискуссионные шоу собирают у экранов многомиллионную аудиторию. И значимый вклад в это вносят региональные филиалы, которые выходят в эфир на 56 национальных языках", - говорится в поздравлении Мишустина, размещенном на правительства.

Использование цифровых технологий помогает телеканалу выпускать интересный и разнообразный контент, задавать высокие стандарты качества для всего российского ТВ, отмечается в документе.

"Эти успехи и достижения - огромная работа журналистов, корреспондентов, редакторов, режиссёров и операторов. Людей талантливых, креативных, профессионалов своего дела. За 35 лет вы сделали очень многое, но уверен, что лучшие проекты - ещё впереди. Желаю вам новых творческих удач и всего самого доброго", - говорится в поздравлении.