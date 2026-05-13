Проект о новых составах правонарушений, за которые иностранцев могут выдворить из РФ, прошел I чтение

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о введении в КоАП РФ 58 новых составов правонарушений, за которые иностранным гражданам и лицам без гражданства может быть назначено административное выдворение за пределы России.

В частности, это правонарушения, посягающие на права граждан (нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании; принуждение к участию или к отказу от участия в забастовке); правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.

К таким правонарушениям, например, относятся мелкое хулиганство; организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка; пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами; возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства; публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации; публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан; призывы к введению/продлению политических/экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан РФ или российских юридических лиц; производство и распространение экстремистских материалов; несоблюдение обязанностей и правил, установленных законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, а равно участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании либо вовлечение в участие в них несовершеннолетних.

"Наведение порядка в сфере миграции, в том числе усиление ответственности для иностранцев за противоправные действия, - это укрепление общественной безопасности и правопорядка в стране. На это был запрос граждан, и мы системно работаем в этом направлении", - ранее заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин.