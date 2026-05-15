Минпромторг планирует нарастить поставки халяльной продукции за счет промтоваров

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Драйвером роста поставок халяльной продукции в страны исламского мира может стать не только сельскохозяйственная продукция, но и товары промышленного производства, включая парфюмерию и косметику. Об этом заявил журналистам замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов, отметив, что сейчас министерство ведет работу по сертификации и адаптации промтоваров к требованиям стран-потребителей.

По его словам, по итогам прошлого года экспорт из РФ халяльной продукции составил порядка $388 млн, покупателями выступали "практически все страны исламского мира".

"Потенциал у поставок гораздо больше. Основной объем – это, конечно, продукция, которая относится к сельскому хозяйству (к пищевой продукции и перерабатывающей промышленности), которую курирует Минсельхоз России. Вместе с тем мы, конечно, видим здесь потенциал роста именно для промышленной продукции. Вы знаете, что сертификаты халяль выдаются не только на продукты питания, но и, например, на косметику, парфюмерию – товары, которые активно развиваются сегодня в России. Мы уже готовы больше и больше экспортировать этой продукции. Поэтому я вижу одним из основных факторов роста экспорта халяльной продукции в дальнейшем получение сертификатов халяль нашими производителями косметической и парфюмерной промышленной продукции", - сказал Чекушов в кулуарах форума "Россия - Исламский мир" в Казани.

"Понятно, что есть геополитические факторы (рост поставок халяльной продукции - ИФ), например, рост населения, которое потребляет продукцию халяль. Это объективный фактор. Но наш фактор – это развитие производства такого рода продукции и получение аккредитации нашими сертификационными органами в зарубежных странах", - добавил чиновник.

Он отметил, что на полях форума прошли встречи с участием Роскачества и партнеров из ОАЭ и Турции, посвященные этим вопросам. Еще ранее на российско-индонезийской межправкомиссии в Казани поднимался вопрос об аккредитации халяльного центра Роскачества в этой стране.

Чекушов отметил, что в целом основной потенциал роста экспорта промышленной продукции из РФ лежит "в плоскости исламских стран". По итогам 2025 года товарооборот РФ с ними составил $170 млрд.

"Безусловно, лидерами по импорту российской продукции в странах исламского мира являются страны бывшего Союза - это Узбекистан, Таджикистан, Казахстан. Также активно развиваются поставки на Ближний Восток. Это не только Объединенные Арабские Эмираты, в которых мы активно присутствуем и работаем, в том числе и с инвестициями. Эмираты, кстати, являются второй страной по иностранным инвестициям в Россию, то есть у нас очень стратегическое партнерство. Сейчас большой рост показывает и экспорт в Саудовскую Аравию", - сообщил замминистра. Он добавил, что в числе крупных торговых партнеров РФ в исламских странах остается Турция.

"Мы большие надежды возлагаем на заключенное соглашение о свободной торговле с Индонезией. Там огромный потенциал роста экспорта, и мы уверены, что экспорт будет дальше расти", - отметил Чекушов, напомнив, что вступление в силу соглашения ожидается до конца 2026 года, а эффекты от него можно будет оценить уже по итогам 2027 года.