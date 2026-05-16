Атака беспилотников отражена в Ростовской области

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников в двух городах и двух районах региона.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городах Таганрог и Каменск-Шахтинский, Мясниковском и Матвеево-Курганском районах", - написал он в своем канале в Max утром в субботу.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, она будет уточняться, добавил Слюсарь.