Атака беспилотников отражена в Ростовской области
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников в двух городах и двух районах региона.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городах Таганрог и Каменск-Шахтинский, Мясниковском и Матвеево-Курганском районах", - написал он в своем канале в Max утром в субботу.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, она будет уточняться, добавил Слюсарь.