Герасимов проверил ход выполнения задач группировкой войск "Запад"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Запад", заявили в Минобороны РФ в субботу.

"На командном пункте одного из объединений начальник Генерального штаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач",- сказали в ведомстве.

"Подводя итоги, начальник Генерального штаба отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск "Запад" и поставил задачи на дальнейшие действия", - заявили в Минобороны РФ.

Отмечается, что Герасимов также вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.