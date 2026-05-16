Валерий Герасимов сообщил о наступлении группировки "Запад" в Харьковской области

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что группировка войск "Запад" ведет наступление на ряде участков, идет продвижение на запад в Харьковской области.

"Группировка войск "Запад" ведет активные наступательные действия в полосе своей ответственности на фронте около 350 км",- сказал он в ходе посещения командного пункта одного из объединений группировки.

Он заявил, что соединения 6-й армии развивают наступление в западном направлении от Купянска в общем направлении на Шевченково.

"20-я армия, завершив освобождение Луганской Народной Республики, наступает на широком фронте на запад в Харьковской области",- сказал генерал армии.

По его данным, успешно действуют войска группировки на Богуславском и Рубцовском направлениях.