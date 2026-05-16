В Калужской области за утро сбито пять беспилотников

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Пять беспилотников сбиты над Калужской областью утром в субботу, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Сегодня утром силами ПВО уничтожены 5 БПЛА над территорией Боровского муниципального округа и на окраине города Калуга", - написал он в своем канале в Мах в субботу.

Ранее он сообщал, что в пятницу вечером и минувшей ночью силами ПВО уничтожены 10 БПЛА над территориями Спас-Деменского, Сухиничского, Людиновского, Малоярославецкого, Боровского муниципальных округов, а также на окраинах городов Калуги и Обнинска.