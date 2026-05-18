Песков после слов Трампа в связи с ударом по Киеву заявил, что мирный процесс на паузе

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают на возобновление мирного процесса по Украине и надеются, что США продолжат свои посреднические усилия.

"В настоящее время мирный процесс находится на паузе, мы рассчитываем, что он будет все-таки возобновлен и что наши американские коллеги продолжат свои посреднические усилия", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что недавний удар ВС РФ по объектам в Киеве может затруднить мирный процесс.

Песков подчеркнул, что "удары наших Вооруженных сил осуществляются только по военным и околовоенным целям".

"В этой связи стоит обратить внимание на непрекращающиеся удары ВСУ с помощью дронов по мирным объектам и объектам гражданской инфраструктуры в разных российских городах и населенных пунктах", - добавил представитель Кремля.