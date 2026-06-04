Президент РФ заявил, что власти Украины не заинтересованы в прекращении боев

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Правящие круги в Киеве не заинтересованы в установлении мира с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если там мир установится, внутриполитическая борьба, борьба за власть в Киеве и экономическая ситуация на этом фоне кардинальным образом обострятся. У меня такое впечатление, что на самом деле правящие круги не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.

"Потому что тогда находящиеся у власти люди в данный момент вряд ли будут иметь какие-то хорошие перспективы для удержания власти", - отметил он.

Путин добавил, что для установления мира Киеву важно пойти на компромиссы, о которых говорилось на российско-американских переговорах в Анкоридже.

"Перед Анкориджем перед Россией был поставлен вопрос, готова ли она пойти на ряд компромиссов. При посещении Анкориджа и на встрече с президентом США я сказал, что мы готовы. Я сказал, в чем могли бы заключаться эти договоренности и компромиссы", - сказал он.

"Вопрос в том, чтобы эти компромиссы были приняты украинской стороной. Но, судя по всему, исходя из внутриполитической ситуации, думаю, что в Киеве к этому не готовы", - добавил президент.