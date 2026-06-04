Поиск

Президент РФ заявил, что власти Украины не заинтересованы в прекращении боев

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Правящие круги в Киеве не заинтересованы в установлении мира с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если там мир установится, внутриполитическая борьба, борьба за власть в Киеве и экономическая ситуация на этом фоне кардинальным образом обострятся. У меня такое впечатление, что на самом деле правящие круги не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.

"Потому что тогда находящиеся у власти люди в данный момент вряд ли будут иметь какие-то хорошие перспективы для удержания власти", - отметил он.

Путин добавил, что для установления мира Киеву важно пойти на компромиссы, о которых говорилось на российско-американских переговорах в Анкоридже.

"Перед Анкориджем перед Россией был поставлен вопрос, готова ли она пойти на ряд компромиссов. При посещении Анкориджа и на встрече с президентом США я сказал, что мы готовы. Я сказал, в чем могли бы заключаться эти договоренности и компромиссы", - сказал он.

"Вопрос в том, чтобы эти компромиссы были приняты украинской стороной. Но, судя по всему, исходя из внутриполитической ситуации, думаю, что в Киеве к этому не готовы", - добавил президент.

Владимир Путин Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил, что пока рано говорить о его участии в выборах президента в 2030 году

Путин не против ассоциированного членства Украины в ЕС, но против превращения ЕС в военный блок

Башкирия продала часть своего пакета "Башнефти" с возможностью обратного выкупа

Путин отметил, что возможного переговорщика от ЕС можно обсудить на уровне МИД или спецслужб

 Путин отметил, что возможного переговорщика от ЕС можно обсудить на уровне МИД или спецслужб

Что произошло за день: четверг, 4 июня

Путин заявил, что ВС РФ полностью контролируют ЛНР, более 85% ДНР и 80% Запорожской области

Президент РФ заявил, что конфликт завершится, если Киев пойдет на компромиссы

Путин заявил, что контроль РФ над Донбассом и "сделка" не противоречат друг другу

 Путин заявил, что контроль РФ над Донбассом и "сделка" не противоречат друг другу

Представители международных информагентств принимают участие во встрече с Путиным

Лавров заявил, что война Байдена стала войной Трампа
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2476 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 81 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9736 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов