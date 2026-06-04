Путин не против ассоциированного членства Украины в ЕС, но против превращения ЕС в военный блок

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия не против ассоциированного членства Украины в Евросоюзе, но против превращения ЕС в военный блок, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мне известно о предложении канцлера Германии о том, что Украина должна стать ассоциированным членом (ЕС). Нас вообще это не касается. Мы не против. Пожалуйста", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств.

"Мы против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок. Это вызывает нашу озабоченность. Но мы не против экономических связей и интеграции. Пожалуйста, ради бога", - отметил он.

По словам президента, европейские эксперты знают, сколько это стоит. "Европейские аграрии знают, чем обернутся для них открытия рынков Европы для украинских сельхозтоваров", - пояснил Путин.