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Путин отметил важность подписания документов с легитимными представителями Киева

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Законность представления Украины Владимиром Зеленским - вопрос для юристов; если дело дойдет до подписания документов с Киевом, то подписывать их надо с легитимными представителями этой страны, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Что касается, является ли господин Зеленский законным представителем Украины, - это вопрос для юристов, для юридического анализа", - сказал он в ходе встречи с руководителями международных информагентств.

"Конечно, нам бы хотелось, если мы дойдем до подписания каких-то документов, - я думаю, что это не каприз наш. Любая сторона в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода, без всякого преувеличения с точки зрения России и Украины это исторические документы, с лицами, которые являются легитимными с точки зрения конституции - Основного закона стороны-партнера в данном случае Украины. Это вопрос ждущий своего кропотливого исследователя. Я сейчас не буду вдаваться в детали, их много", - подчеркнул Путин.

Путин заявил, что Россия при необходимости найдет, с кем подписать соглашение об урегулировании украинского конфликта.

"Если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, она найдет тех, кто должен подписать соответствующие документы", - сказа Путин.

Он подчеркнул, что подписывать соглашения Россия будет "только с теми людьми, которые безусловно являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода".

Отвечая на вопрос французского журналиста, что стороны конфликта могли бы друг другу сказать при окончании конфликта, Путин сказал: "Как минимум можно и нужно было бы сказать: слава Богу, что все закончилось".

Владимир Путин
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