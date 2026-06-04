Президент РФ не видит необходимости в приостановке боевых действий для переговоров

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Начать переговоры по урегулированию украинского конфликта можно и без приостановки боевых действий, считает президент РФ Владимир Путин.

"Для того, чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий", - заявил Путин на встрече с руководителями международных информагентств в четверг.

Президент РФ отметил, что российские военные каждый день берут новые населенные пункты под контроль.

"Вооруженные силы РФ каждый день наступают и каждый день новые населенные пункты ставятся под контроль. (...) Естественно, в этих условиях украинская сторона хотела бы, чтобы мы приостановили движение российских войск", - сказал Путин.

За последнее время почти 2,5 тыс. кв. км перешли под контроль российской армии, добавил он.

"Лучше остановить войну в целом, согласившись с теми компромиссами, которые обсуждались в Анкоридже", - заключил президент РФ.