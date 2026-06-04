Поиск

Президент РФ не видит необходимости в приостановке боевых действий для переговоров

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Начать переговоры по урегулированию украинского конфликта можно и без приостановки боевых действий, считает президент РФ Владимир Путин.

"Для того, чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий", - заявил Путин на встрече с руководителями международных информагентств в четверг.

Президент РФ отметил, что российские военные каждый день берут новые населенные пункты под контроль.

"Вооруженные силы РФ каждый день наступают и каждый день новые населенные пункты ставятся под контроль. (...) Естественно, в этих условиях украинская сторона хотела бы, чтобы мы приостановили движение российских войск", - сказал Путин.

За последнее время почти 2,5 тыс. кв. км перешли под контроль российской армии, добавил он.

"Лучше остановить войну в целом, согласившись с теми компромиссами, которые обсуждались в Анкоридже", - заключил президент РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 июня 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков заявил, что у Путина пока не было возможности ознакомиться с открытым письмом Зеленского

Президент РФ заявил, что жесткие меры по снижению инфляции дают результат

Путин заявил, что пока рано говорить о его участии в выборах президента в 2030 году

 Путин заявил, что пока рано говорить о его участии в выборах президента в 2030 году

Путин не против ассоциированного членства Украины в ЕС, но против превращения ЕС в военный блок

Башкирия продала часть своего пакета "Башнефти" с возможностью обратного выкупа

Путин отметил, что возможного переговорщика от ЕС можно обсудить на уровне МИД или спецслужб

 Путин отметил, что возможного переговорщика от ЕС можно обсудить на уровне МИД или спецслужб

Что произошло за день: четверг, 4 июня

Путин заявил, что ВС РФ полностью контролируют ЛНР, более 85% ДНР и 80% Запорожской области

Президент РФ заявил, что конфликт завершится, если Киев пойдет на компромиссы

Путин заявил, что контроль РФ над Донбассом и "сделка" не противоречат друг другу

 Путин заявил, что контроль РФ над Донбассом и "сделка" не противоречат друг другу
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2478 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9745 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 81 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов