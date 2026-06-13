Поиск

Минобороны заявило об успешном продвижении в нескольких районах Константиновки

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российские войска в Константиновке успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района, за сутки в городе под контроль РФ перешло 172 здания, заявили в Минобороны России в субботу.

"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района", - отметили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ в городе за сутки составили до 40 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Константиновка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Поврежденный из-за взрывов магистральный газопровод восстановили в Дагестане

Один человек пострадал из-за жесткой посадки легкомоторного самолета в Волгоградской области

Более 70 человек эвакуировали в детском лагере в Забайкалье из-за пожара

Запутавшийся и раненый кит спасен в Баренцевом море

 Запутавшийся и раненый кит спасен в Баренцевом море

Топливо в Севастополе будет в свободной продаже в субботу на семи АЗС

 Топливо в Севастополе будет в свободной продаже в субботу на семи АЗС

Железнодорожный мост поврежден в Чонгаре на административной границе с Крымом

В Волгоградской области из-за атаки БПЛА произошел пожар в зоне промышленной инфраструктуры

Морской терминал загорелся в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА

США планируют вывести из Европы треть своих истребителей

 США планируют вывести из Европы треть своих истребителей

Ограничения отменены во Внуково, Домодедово и Шереметьево

 Ограничения отменены во Внуково, Домодедово и Шереметьево
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9891 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2629 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов