Минобороны заявило об успешном продвижении в нескольких районах Константиновки

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российские войска в Константиновке успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района, за сутки в городе под контроль РФ перешло 172 здания, заявили в Минобороны России в субботу.

"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района", - отметили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ в городе за сутки составили до 40 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.