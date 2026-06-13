Минобороны заявило о поражении объектов энергетики и транспорта ВСУ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток поразили объекты энергетики и транспорта, используемых в интересах ВСУ, а также места хранения украинских БПЛА дальнего действия.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ в субботу.

В ведомстве заявили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах.