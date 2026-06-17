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Суд взыскал с экс-главы Минфина Карачаево-Черкесии Эльканова 3,7 млн рублей ущерба

Ранее его осудили за превышение полномочий

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президиум Верховного суда (ВС) Российской Федерации постановил взыскать с бывшего министра финансов Карачаево-Черкесии Рустама Эльканова более 3,7 млн рублей ущерба, причиненного бюджету республики, сообщает пресс-служба ВС РФ в среду.

"Под председательством Игоря Краснова президиум ВС России рассмотрел надзорную жалобу правительства КЧР по делу о взыскании 3,7 млн рублей ущерба, причиненного бюджету бывшим министром финансов региона Рустамом Элькановым, осужденным за превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении.

Три инстанции иск отклонили, сославшись на несвоевременное обращение в суд, а президиум ВС РФ жалобу республиканского правительства удовлетворил.

Он постановил отменить предыдущие решения судов и принять по делу новое судебное постановление, которым с Эльканова в бюджет КЧР взыскивается 3 млн 759,5 тыс. рублей возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Эльканов возглавлял Минфин Карачаево-Черкесии в 2011-2018 годах.

КЧР Карачаево-Черкесия Рустам Эльканов
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