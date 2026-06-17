Пожароопасный сезон открыт в 87 субъектах РФ, в ряде районов 50 регионов - особый противопожарный режим

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Пожароопасный сезон открыт практически на всей территории России, в значительной части регионов действует особый противопожарный режим, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"На сегодняшний день пожароопасный сезон открыт практически на всей территории страны - в 87 субъектах РФ. А в значительной части регионов действует особый противопожарный режим - на территории отдельных районов 50 регионов", - сказал он на совещании о ходе прохождения пожароопасного сезона, которое провел вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Особый противопожарный режим - это дополнительные требования пожарной безопасности, которые устанавливают органы власти в случае повышения пожарной опасности на определенных территориях. При особом противопожарном режиме запрещается разводить костры, в том числе жарить шашлыки, выжигать сухую растительность, жечь мусор, кроме работ, проводимых по противопожарному обустройству лесов.