Один человек погиб, трое пострадали в результате украинских атак на Энергодар

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате атак ВСУ на Энергодар, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов в среду.

"В результате террористических атак противника пострадали четыре мирных жителя. К сожалению, один человек от полученных ранений скончался", - написал Пухов в своем канале в Max.

По словам мэра, удары были нанесены в районе железнодорожного вокзала и в жилом секторе. Раненым оказана медицинская помощь, один из пострадавших находится на операции, его состояние оценивают как тяжелое.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.