Путин заявил о взаимном стремлении России и стран АСЕАН к укреплению партнерства

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН выступают за укрепление партнерства и расширение сотрудничества, за формирование справедливой системы мироустройства, отстаивают принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела.

"Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнёрства, к тому, чтобы вывести его на новый, ещё более продвинутый уровень, всемерно наращивать взаимовыгодные связи и контакты в политике и безопасности, экономике, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной сферах", - сказал Путин, выступая на торжественном приеме в честь глав делегаций-участников саммита Россия-АСЕАН.

Он выразил уверенность в том, что достижению этой комплексной цели будут способствовать нынешний саммит и подготовленные к утверждению документы. "Уверен, мы можем с оптимизмом смотреть в будущее, поскольку сотрудничество России и АСЕАН опирается на прочные узы дружбы и взаимной помощи, накопленный позитивный опыт партнёрской работы", - добавил президент РФ.

Он напомнил, что в своё время Советский Союз помог многим народам Юго-Восточной Азии, оказал поддержку в становлении государственности и основ экономики, укреплении обороноспособности.

"И сегодня Россия и государства АСЕАН сообща продолжают развивать и приумножать добрые традиции взаимовыгодного сотрудничества, работают над углублением партнёрских связей. Что важно - мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела", - подчеркнул Путин.

Президент России отметил, что Россия и государства АСЕАН следуют собственной модели развития и никому не навязывают свои взгляды. "И в этом, безусловно, наша сила. Подчеркну, Россия готова к продолжению активной совместной работы с государствами - участниками АСЕАН в целях укрепления стратегического партнёрства, в интересах обеспечения безопасности, благополучия и процветания наших стран и народов, а также Евразийского региона в целом", - сказал Путин.