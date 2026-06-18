МИД РФ усмотрел геополитические угрозы Южному Кавказу в будущих учениях в Армении

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Учения Eagle Partner 2026, которые пройдут в июне в Армении и в которых запланировано участие военнослужащих из США, Франции и Греции, несут геополитические угрозы для Южного Кавказа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Никакой пользы для стабилизации Южного Кавказа эти учения точно не принесут, но создадут новые геополитические разделительные линии и угрозы", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По словам представителя МИД РФ, "при планировании таких маневров важно учитывать реакцию других стран региона, их соседей".

"Судя по составу их (учений - ИФ) участников, в этом году в погоне за желанием угодить западным столицам в Ереване этим вопросам большого значения решили не придавать", - отметила Захарова.