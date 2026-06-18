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Сценарист сериала "Счастливы вместе" осужден на 6,7 лет за убийство

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Измайловский суд Москвы на основании вердикта коллегии присяжных заседателей признал сценариста сериала "Счастливы вместе" Станислава Берестового виновным в убийстве.

"Берестов Станислав Эдуардович приговорен к 6 годам 7 месяцам колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны, взыскав с осужденного 2 млн рублей в счет компенсации морального вреда и 443 тыс. рублей в качестве возмещения материального ущерба.

9 июня 2026 года коллегия присяжных заседателей посчитала Берестового в совершении убийства в состоянии алкогольного опьянения. Как установлено, в ходе ссоры сценарист нанес участнику телепроекта "Дом-2" Дмитрию Лукину 91 удар ножом. От полученных ранений последний скончался.

В ходе прений сторон прокурор просил для Берестова 9 лет колонии.

Мосгорсуд
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