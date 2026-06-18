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Пять поездов задерживаются после временной остановки движения в Курской области

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Ряд поездов задерживаются в пути из-за остановки движение на перегоне Клюква - Конарево в Курской области, связанной с работой правоохранительных органов, сообщает АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) в своем канале в Max в четверг.

"Сегодня, в 12:38 мск, в связи с работой правоохранительных органов было временно остановлено движение на перегоне Клюква - Конарево Юго-Восточной железной дороги. В настоящее время движение открыто", - говорится в сообщении.

Задерживаются пассажирские поезда: №81 Санкт-Петербург - Белгород, №741 Москва - Белгород, №742 Белгород - Москва, №148 Белгород - Курск, №30 Белгород - Санкт-Петербург.

В сообщении отмечается, что пассажиры поездов, задержанных более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием.

Курская область РЖД
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