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Минсельхоз готов "предметно проработать" вопрос о поставках минудобрений в Камбоджу

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - РФ заинтересована в увеличении и диверсификации торговли продукцией АПК с Камбоджей, в том числе за счет поставок минудобрений.

"Знаем о растущей потребности камбоджийских фермеров и предприятий в минеральных удобрениях. Рассчитываем на активизацию сотрудничества по этому направлению и готовы предметно проработать поставки. Кроме того, видим интерес вашей страны к закупке средств защиты растений, ветпрепаратов и вакцин. Выражаем готовность содействовать установлению прямых контактов с российскими экспортерами этой продукции", - заявила глава Минсельхоза, сопредседатель российско-камбоджийской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Оксана Лут.

Ее слова приводит пресс-служба ведомства по итогам встречи главы Минсельхоза РФ и заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи, сопредседателя межправкомиссии с камбоджийской стороны Прак Сокхона. Встреча состоялась на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между Минсельхозом России и министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства Камбоджи. "Документ создает основу для расширения взаимодействия в АПК. Среди перспективных направлений - развитие взаимной торговли, сотрудничество в аграрном образовании, научно-технической сфере, селекции, генетике и управлении почвенными ресурсами", - говорится в сообщении.

Сопредседатели межправкомиссии также рассмотрели возможности взаимодействия в области энергетики, развития платежной инфраструктуры.

Минсельхоз Камбоджа
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