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Минобороны РФ сообщило о поражении 234 беспилотников с утра четверга

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение дня в период с 7:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотника самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым.

Минобороны РФ
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