Пушилин сообщил об одном погибшем и 12 пострадавших из-за атак дронов в ДНР

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, еще 12 пострадали в результате ударов беспилотников по Донецкой народной республике в четверг, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Один человек погиб, еще двенадцать мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

Глава региона уточнил, что в результате этих ударов также "повреждены три жилых домостроения, семь объектов гражданской инфраструктуры, один грузовой и семь легковых автомобилей в Донецке, Горловке, Володарском, Великоновоселковском, Кураховском, Новоазовском, Тельмановском и Ясиноватском муниципальных округах".