Российские военные уничтожили энергетический объект в Харьковской области

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российские военные с применением БПЛА "Герань" уничтожили важный энергетический объект, используемый в интересах ВСУ, в районе населенного пункта Золочев Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство в пятницу распространило кадры объективного контроля поражения объекта.

Утром в пятницу российские военные сообщили, что за ночь уничтожили 133 украинских беспилотника над рядом регионов страны и акваторией Черного моря.

По данным ведомства, БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, республики Крым и над акваторией Черного моря.