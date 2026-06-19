Историк Эйдельман заочно приговорена в РФ к 8 годам колонии за фейки об армии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил к 8 годам колонии заочно признанную иноагентом историка Тамару Эйдельман по делу о фейках о Вооруженных силах РФ и реабилитации нацизма, сообщает прокуратура Москвы в пятницу.

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд заочно приговорил Эйдельман к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов в сети Интернет, сроком на 5 лет", - сказали в прокуратуре.

Она также лишена почетного звания "Заслуженный учитель Российской Федерации".

Эйдельман признана виновной по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

"Судом установлено, что в мае 2024 года иностранный агент Эйдельман опубликовала на публичном канале, администрируемом ею, видеозапись авторской программы, содержащую высказывания с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны",- сообщили в надзорном ведомстве.

В июле 2024 года, по данным прокуратуры, Эйдельман "публично распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан".