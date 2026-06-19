Поиск

Историк Эйдельман заочно приговорена в РФ к 8 годам колонии за фейки об армии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил к 8 годам колонии заочно признанную иноагентом историка Тамару Эйдельман по делу о фейках о Вооруженных силах РФ и реабилитации нацизма, сообщает прокуратура Москвы в пятницу.

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд заочно приговорил Эйдельман к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов в сети Интернет, сроком на 5 лет", - сказали в прокуратуре.

Она также лишена почетного звания "Заслуженный учитель Российской Федерации".

Эйдельман признана виновной по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

"Судом установлено, что в мае 2024 года иностранный агент Эйдельман опубликовала на публичном канале, администрируемом ею, видеозапись авторской программы, содержащую высказывания с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны",- сообщили в надзорном ведомстве.

В июле 2024 года, по данным прокуратуры, Эйдельман "публично распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан".

Тамара Эйдельман Мосгорсуд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Историк Эйдельман заочно приговорена в РФ к 8 годам колонии за фейки об армии

Движение на участке Волго-Каспийского канала приостановлено из-за необходимости углубить дно

Сечин заявил об отсутствии на АЗС "Роснефти" ограничений по заправке

 Сечин заявил об отсутствии на АЗС "Роснефти" ограничений по заправке

Гражданин Румынии приговорен в РФ к 15 годам колонии за шпионаж в пользу Украины

Один из пострадавших при взрыве газа в Новосибирске находится в тяжелом состоянии

В Новосибирске тушат пожар, начавшийся после взрыва газа

Шестиэтажное здание горит в подмосковных Мытищах

Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске

Аэропорт Домодедово работает по согласованию

 Аэропорт Домодедово работает по согласованию

Лавров заявил, что цель предлагаемого Европой диалога с Москвой - сохранить киевскую власть
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9991 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2737 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 170 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 83 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов