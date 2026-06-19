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Запертый в машине ребенок в Кузбассе впал в кому из-за теплового удара

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Семилетний ребенок получил тепловой удар в машине в Таштаголе (Кемеровская область). В отношении его матери возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в пятницу.

По информации полиции, ребенок в состоянии комы был помещен в реанимационное отделение.

Мать мальчика пояснила, что вместе с сыном приехала в Таштагол на машине из Новокузнецка. Днем она оставила ребенка в салоне машины, заблокировала двери и ушла по своим делам.

По предварительным данным, женщина отсутствовала три часа. Когда она вернулась, ребенок был в бессознательном состоянии, после чего она обратилась к медикам.

Уголовное дело в отношении матери ребенка было возбуждено по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Таштагол Кемеровская область МВД Кузбасс Новокузнецк
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