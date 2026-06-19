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В СВР заявили, что перспективы евроинтеграции Украины существенно хуже, даже чем Молдавии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Европейские политики в неофициальных контактах полностью исключают интеграцию Украины в ЕС в ближайшей или среднесрочной перспективе, заявляет Служба внешней разведки РФ.

"Поступающие в Службу данные однозначно свидетельствуют о том, что перспективы евроинтеграции Украины существенно хуже, даже чем Молдавии, которая не может рассчитывать на вступление в ЕС, в том числе из-за неурегулированности приднестровского конфликта. Еврочиновники и политики европейских стран в неофициальных контактах прямо заявляют, что включение украинского государства в состав Евросоюза на нынешнем этапе и, по крайней мере, в среднесрочной перспективе полностью исключено", - говорится в сообщении СВР, распространенном в пятницу.

По данным ведомства, среди причин невозможности евроинтеграции Украины, в частности, указываются "развал экономики, и невиданные масштабы коррупции, и продолжающийся вооруженный конфликт с Россией".

"Прекрасно сознавая отсутствие у Украины шансов присоединиться к ЕС, евробюрократы тем не менее намерены продолжать обманывать украинцев", - отметили в СВР.

Евросоюз СВР Молдавия Украина
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