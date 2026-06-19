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В Кремле признают необходимость контактов с Европой для решения сложнейших вопросов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Европа заблуждается в том, что с Россией нужно вести переговоры с позиции силы, это ни к чему не приведет, но сами контакты необходимы для решения сложнейших вопросов, которые стоят на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сама логика здравого смысла, конечно, диктует необходимость этих контактов для того, чтобы обсуждать то огромное количество сложнейших вопросов, которые на повестке дня и которые являются вызовом для нас", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Россия вести диалог с представителями Евросоюза, которые призывают к переговорам.

При этом, он подчеркнул, что у европейцев есть "очень большое заблуждение": "Они исходят из того, что с Россией надо вести переговоры с позиции силы и исходя из слабости России. Это самая большая ошибка". Он добавил, что такие разговоры ни к чему не приведут.

По его словам, европейцам "хорошо было бы ознакомиться с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте". "Если там действительно будут появляться силы, которые поймут необходимость возобновления диалога с Россией, но не для того, чтобы заниматься какими-то нравоучениями и тем более пытаться выдвигать какие-то ультиматумы, а для того, чтобы действительно начать диалог, то, конечно, президент Путин и российская сторона для этого будут открыты", - отметил Песков.

Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова к переговорам и контактам с Европой.

Дмитрий Песков Владимир Путин Евросоюз
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