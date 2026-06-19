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В РФ сообщили об ударе 3-тонной авиабомбой по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли авиаудар по пункту временной дислокации подразделений ВСУ на краснолиманском направлении в районе населенного пункта Маяки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожил пункт временной дислокации подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Маяки ДНР. В результате прямого попадания уничтожено до 20 боевиков", - говорится в сообщении министерства.

В военном ведомстве сообщили, что пункт временной дислокации был обнаружен расчетами разведывательных беспилотников группировки войск "Запад" в ходе воздушной разведки. После анализа полученных данных было принято решение о нанесении удара авиационными средствами поражения, заявили военные.

Минобороны РФ распространило кадры удара.

По официальным данным, ФАБ-3000 - фугасная авиационная бомба калибра 3 000 килограмм, которая оснащается универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Этот модуль позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР ВСУ
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