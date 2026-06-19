Эксперимент по изменению уровней профобразования расширился с 6 до 17 вузов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила проведения пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования до 2029/2030 учебного года, сообщает сайт правительства. Количество вузов, участвующих в эксперименте, увеличилось с шести до 17.

"В России продолжится реализация пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Постановления, утверждающие правила его проведения в 2026/2027-2029/2030 учебных годах, а также перечень специальностей и направлений подготовки, обучение по которым будет идти в его рамках, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Эксперимент проводят по указу президента с 1 сентября 2023 года для перехода к новым уровням высшего образования - базовому, специализированному и профессиональному, напомнили в правительстве.

Под специализированной подготовкой понимается магистратура и ординатура. Профессиональный уровень - это аспирантура. Сроки получения базового высшего образования - от четырех до шести лет, магистратуры - от одного до трех лет в зависимости от направления подготовки, специальности и/или профиля подготовки либо от конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы.

В ходе пилотного проекта вузы разработают образовательные стандарты базового и специализированного высшего образования и требования к программам аспирантуры, определят сроки учебы.

Обучение в рамках "пилота" продолжит идти более чем по 100 специальностям, включая такие направления, как математика и механика, компьютерные и информационные науки, информационная безопасность, физика и астрономия, химия, медицина, фармация, биологические науки, агрономия, гидрогеология и землеустройство, машиностроение и транспорт, фотоника и приборостроение, государственное и муниципальное управление, региональная и отраслевая экономика, лингвистика, реклама и связи с общественностью.

В реализации пилотного проекта в 2026/2027-2029/2030 учебных годах примут участие 17 вузов. Шесть из них уже участвуют в пилоте с 2023 года. Это Балтийский федеральный университет имени Канта, Московский авиационный институт, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Московский педагогический государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

Новыми участниками станут еще 11 вузов. Это Дальневосточный федеральный университет, Московский городской педагогический университет, Московский государственный технический университет имени Баумана, Московский физико-технический институт, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова.

Помимо этого, в "пилот" вошли: Российский университет транспорта, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н.Ельцина, Южный федеральный университет.

Постановления подготовлены во исполнение указа президента "О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования", обновленного в 2026 году.