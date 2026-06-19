С октября 2023 года принято более 4,5 тыс. решений о прекращении российского гражданства

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В МВД России сообщили о принятии с осени 2023 года свыше 4,5 тыс. решений о прекращении российского гражданства.

"С 26 октября 2023 года - даты вступления в силу Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" территориальными органами МВД России принято более 4,5 тыс. решений о прекращении гражданства РФ", - говорится в официальном канале Миграционной службы МВД РФ в пятницу.

Граждане, которые приобрели российское гражданство, могут его лишиться по решению органа, ведающего делами о российском гражданстве, отмечается в сообщении. "Такое решение принимается в случаях сообщения заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации", - уточнили в Миграционной службе.

Так, человека могут лишить приобретенного гражданства за совершение одного из преступлений (приготовлении к нему или покушении на него), перечисленных в статье 24 Федерального закона "О гражданстве РФ", совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности страны, а также неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.

"В случаях совершения преступлений или действий, создающих угрозу национальной безопасности России, гражданство РФ прекращается независимо от времени их совершения и даты вынесения приговора суда об осуждении лица за преступления или выявления факта совершения действий, создающих угрозу национальной безопасности", - подчеркнули в ведомстве.

Также гражданство РФ подлежит прекращению в случае установления судом факта представления лицом поддельных, подложных или недействительных документов либо сообщения им заведомо ложных сведений, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство или о признании гражданином РФ.

Выйти из гражданства, полученного по рождению, можно на основании своего добровольного волеизъявления, напоминает Миграционная служба.