Поиск

С октября 2023 года принято более 4,5 тыс. решений о прекращении российского гражданства

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В МВД России сообщили о принятии с осени 2023 года свыше 4,5 тыс. решений о прекращении российского гражданства.

"С 26 октября 2023 года - даты вступления в силу Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" территориальными органами МВД России принято более 4,5 тыс. решений о прекращении гражданства РФ", - говорится в официальном канале Миграционной службы МВД РФ в пятницу.

Граждане, которые приобрели российское гражданство, могут его лишиться по решению органа, ведающего делами о российском гражданстве, отмечается в сообщении. "Такое решение принимается в случаях сообщения заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации", - уточнили в Миграционной службе.

Так, человека могут лишить приобретенного гражданства за совершение одного из преступлений (приготовлении к нему или покушении на него), перечисленных в статье 24 Федерального закона "О гражданстве РФ", совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности страны, а также неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.

"В случаях совершения преступлений или действий, создающих угрозу национальной безопасности России, гражданство РФ прекращается независимо от времени их совершения и даты вынесения приговора суда об осуждении лица за преступления или выявления факта совершения действий, создающих угрозу национальной безопасности", - подчеркнули в ведомстве.

Также гражданство РФ подлежит прекращению в случае установления судом факта представления лицом поддельных, подложных или недействительных документов либо сообщения им заведомо ложных сведений, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство или о признании гражданином РФ.

Выйти из гражданства, полученного по рождению, можно на основании своего добровольного волеизъявления, напоминает Миграционная служба.

МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Производительность труда у крупного и среднего бизнеса в I квартале выросла на 1,7%

МИД отменил рекомендацию россиянам не ездить в страны Персидского залива

 МИД отменил рекомендацию россиянам не ездить в страны Персидского залива

ФАС объяснила перебои с топливом на АЗС Кубани проблемами логистики

На подлете к Москве сбили 76 беспилотников

В Кронштадте устанавливают бетонные укрытия

Новак поручил чиновникам проанализировать ситуацию с ценами на топливо

 Новак поручил чиновникам проанализировать ситуацию с ценами на топливо

Набиуллина отметила рост спроса на наличные

Банк России ожидает роста ВВП в I полугодии на 0,5%

Банк России может повысить траекторию ставки на 2026-2027 год

 Банк России может повысить траекторию ставки на 2026-2027 год

Набиуллина пропустила ПМЭФ, так как простудилась и теряла голос
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2743 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10000 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов