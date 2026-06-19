Фонд кино поддержит создание 23 фильмов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Фонд кино сообщил, что выделит финансирование на создание компаниями-лидерами отечественного кинопроката 23 картин, среди них экранизации сказок, драмы, в том числе военные.

Финансирование будет выделено на создание спин-офф фантастической картины "Сто лет тому вперед" - "Весельчак У", комедии "Неандерталец' (оба - компания "Водород 2011"), экранизации сказки "Аленький цветочек" (компания "Дирекция кино"), на сказку "Приключения Старика Хоттабыча" студии "Арт Пикчерс Студия", создатели которой решили изменить сюжет книги и фильма 1956 года, сделав современное прочтение этой истории. Финансирование получит сказка "Колобок" - спин-офф картины "Последний богатырь", посвященный герою Колобка, третья часть фильма "Холоп", а также фильм "Незнайка" и новая "Золушка" (все - ВБД Групп").

Кроме того, финансирование будет выделено на четыре проекта компании "Централ Партнершип": новой части сказки "Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой", военную драму "Битва моторов", новой экранизации "Умки" и сказки "Щелкунчик".

Средства также будут предоставлены военной драме "Спасение" студии "РОК" и трем проектам студии "Профит": боевику "Аден 86", мелодраме "Крузенштерн. Регата тысячелетия" и сказку "Хозяйка медной горы".

Профинансированы также будут проекты компании "СТВ" - семейный фантастический фильм "Чудо-Юдо" и фильм "Садко". Средства из фонда получат фильмы "Студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова" - историческая драма "Куликовская битва" и экранизация "Снежной королевы". Кроме того, средства выделят на картины компании "МЕМ": сказку "1001 ночь", фильм "Жил-был пес, основанный на одноименном мультфильме, и драму "Пес".