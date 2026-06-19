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Российские военные уничтожили 50 беспилотников ВСУ за шесть часов пятницы

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

В Минобороны РФ ранее сообщали, что в течение недели двоенные сбили пять снарядов HIMARS, восемь крылатых ракет "Фламинго" и 3909 дронов ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 89 управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, восемь крылатых ракет наземного базирования "Фламинго" и 3909 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны
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