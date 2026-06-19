Есть погибшие и раненые в результате ударов дронов в ДНР в пятницу

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей погибли, еще четверо пострадали в результате ударов беспилотников по территории Донецкой Народной Республики в пятницу, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Два мирных жителя Республики погибли и еще четверо пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в пятницу его пресс-службой.

Уточняется, что за указанный период в результате ударов БПЛА также "повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, три жилых домостроения, семь грузовых и три легковых автомобиля в Донецке, Горловке, Харцызске, Старобешевском, Волновахском, Мангушском, Кураховском муниципальных округах".