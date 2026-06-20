Липецкий губернатор заверил, что поставки топлива в регион продолжаются

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что поставки бензина и дизельного топлива в регион продолжаются.

"Обсудил по телефону с руководителем липецкого УФАС Ириной Поткиной контроль розничных цен на топливо и проверку обращений жителей по отдельным АЗС. Поставки бензина и дизельного топлива в регион продолжаются. Контролируем обеспечение скорой помощи, общественного транспорта, коммунальных предприятий, социальных учреждений и других служб, от которых зависит ежедневная жизнь региона", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Губернатор отметил, что идет работа с операторами рынка и муниципалитетами, чтобы топливо поступало на АЗС, а ценообразование оставалось обоснованным.