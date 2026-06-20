Российские военные за шесть часов сбили 24 украинских дрона над регионами РФ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО с 14:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

В ведомстве заявили, что дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Минобороны ранее сообщали, что с 07:00 до 14:00 мск военные перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников, в том числе над Тюменской областью, Татарстаном и Московским регионом.