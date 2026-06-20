Выборы депутатов парламента Ингушетии пройдут 20 сентября

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Ингушский парламент назначил срок проведения в регионе выборов депутатов Народного Собрания, сообщили в субботу "Интерфаксу" в избиркоме республики.

"Парламентарии республики на 84-м внеочередном заседании приняли постановление "О назначении выборов депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия восьмого созыва". Голосование назначено на 20 сентября", - сказал сотрудник пресс-службы избирательной комиссии.

По его данным, действующий состав ингушского парламента был избран 19 сентября 2021 года и состоит из 32 депутатов.