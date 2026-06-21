Минобороны РФ сообщило о поражении ночью 239 украинских беспилотников

Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщили российские военные, беспилотники были нейтрализованы над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.