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Во время атаки на Керченской переправе один человек погиб, еще один пострадал

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В ночь на 21 июня в результате атаки вражеских БПЛА погиб человек на Керченской паромной переправе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в воскресенье.

"В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром "Панагия". По предварительной информации, один человек погиб, еще один - пострадал", - говорится в сообщении.

Также в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда прибыли пожарно-спасательные подразделения.

"Еще в двух муниципалитетах края зафиксировано падение обломков беспилотников на территории частных домовладений. В ст. Фастовецкой Тихорецкого района повреждено остекление и стена летней кухни. В ст. Успенской Белоглинского района нарушена конструкция кровли жилого дома. На месте работают специальные и экстренные службы. Пострадавших нет", - сообщает оперштаб.

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Краснодарский край
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