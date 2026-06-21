ВСУ 80 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 80 атаках с украинской стороны по территории региона за прошедшие сутки, ранения получили шесть мирных жителей.

"За минувшие сутки ВСУ 80 раз атаковали территорию Белгородской области, - написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.

Под удары попали 12 округов области.

ВСУ совершили восемь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня и четыре раза сбросили взрывные устройства с БПЛА.

Расчетами ПВО и всех задействованных подразделений были сбиты и подавлены 127 беспилотников.

По информации главы региона, ранения получили шесть мирных жителей. Три человека продолжают стационарное лечение в больницах, уточнил Шуваев.