Более 90 дронов ликвидировано за сутки в Курской области

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за минувшие сутки над регионом был уничтожен 91 украинский дрон.

"Всего в период с 09:00 20 июня до 09:00 21 июня сбит 91 вражеский беспилотник различного типа", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Кроме того, ВСУ 121 раз применили артиллерию по отселённым районам. 15 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак, по информации Хинштейна, в селе Щекино Рыльского района повреждены остекление, кровля и забор дома.

В селе Малое Солдатское Беловского района повреждена крыша гаража, в селе Илек - автомобиль и кровля Ильковской СОШ.

Также в селе Калиновка Хомутовского района повреждена крыша гаража. В городе Льгове посечён осколками тепловоз.

Погибших и пострадавших нет, добавил губернатор.