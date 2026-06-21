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Керченская переправа временно остановила работу

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Временно остановлена работа Керченской переправы, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края в воскресенье.

" С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут", - говорится в сообщении.

Большегрузному транспорту запрещен проезд по Крымскому мосту, водителям нужно выбирать альтернативный сухопутный маршрут - трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Краснодарский край Керченская переправа Крым Крымский мост
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