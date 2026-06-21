Пьяный мужчина напал на детей в лагере в Туве

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Пьяный мужчина проник на территорию детского лагеря "Орленок" на озере Чагытай в Туве и избил несовершеннолетних, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Сообщается, что, по предварительным данным травмированы 13-14 детей, они в удовлетворительном состоянии.

Мужчина 2001 года рождения проник в корпус лагеря детского отдыха, напал на детей повредил мебель. Он был задержан работниками лагеря и передан сотрудникам полиции.

Пресс-служба прокуратуры Тувы сообщает, что по данному факту ведомством инициировало проверку, на место происшествия выехал и.о. прокурора Тандинского района Аян Опай.

В свою очередь пресс-служба СУ СКР по Туве возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В рамках расследования СКР даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию отдыха детей, на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).