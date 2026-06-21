Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Сургута

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Проверка ведется по факту вынужденной посадки самолета в аэропорту Сургута (ХМАО), сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в воскресенье.

"21 июня в 06:10 по местному времени в аэропорту города Сургута по техническим причинам совершена вынужденная посадка воздушного судна, следующего вахтовым рейсом UT 6117 авиакомпании ПАО "Авиакомпания ЮТэйр" из Уфы в Игарку", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, посадка совершена благополучно.

В настоящее время борт вылетел по маршруту назначения.