Поиск

Минобороны РФ сообщило о поражении 168 беспилотников с 7 утра

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что период с 7:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточнили в Минобороны РФ, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию

Что произошло за день: воскресенье, 21 июня

В Севастополе ограничат проведение мероприятий, работу транспорта и магазинов

Московский аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Электроснабжение всех потребителей Севастополя восстановлено

СКР возбудил дело о теракте из-за атаки дронов ВСУ по инфраструктуре Керченского полуострова

Графики подачи электроэнергии вводят в Крыму из-за аварий на инфраструктуре

 Графики подачи электроэнергии вводят в Крыму из-за аварий на инфраструктуре

Ушаков констатировал, что одна из сторон не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа

 Ушаков констатировал, что одна из сторон не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа

Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирован
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2778 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10027 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов