Минобороны РФ сообщило о поражении 168 беспилотников с 7 утра

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что период с 7:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточнили в Минобороны РФ, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.