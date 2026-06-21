Глава ДНР сообщил об одном погибшем и семи пострадавших после ударов БПЛА

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, семь пострадали в результате ударов беспилотников по Донецкой народной республике в воскресенье, среди пострадавших дети, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Один мирный житель Республики погиб и еще семь, в том числе двое детей, пострадали сегодня из-за атак ударных дронов.", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

Он уточнил, что в результате атак также "поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, три грузовых и один легковой автомобиль в городском округе Дебальцево, Великоновоселковском, Шахтерском, Новоазовском муниципальных округах".