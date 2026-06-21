Поиск

Глава ДНР сообщил об одном погибшем и семи пострадавших после ударов БПЛА

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, семь пострадали в результате ударов беспилотников по Донецкой народной республике в воскресенье, среди пострадавших дети, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Один мирный житель Республики погиб и еще семь, в том числе двое детей, пострадали сегодня из-за атак ударных дронов.", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

Он уточнил, что в результате атак также "поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, три грузовых и один легковой автомобиль в городском округе Дебальцево, Великоновоселковском, Шахтерском, Новоазовском муниципальных округах".

Денис Пушилин ДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию

Что произошло за день: воскресенье, 21 июня

В Севастополе ограничат проведение мероприятий, работу транспорта и магазинов

Московский аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Электроснабжение всех потребителей Севастополя восстановлено

СКР возбудил дело о теракте из-за атаки дронов ВСУ по инфраструктуре Керченского полуострова

Графики подачи электроэнергии вводят в Крыму из-за аварий на инфраструктуре

 Графики подачи электроэнергии вводят в Крыму из-за аварий на инфраструктуре

Ушаков констатировал, что одна из сторон не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа

 Ушаков констатировал, что одна из сторон не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа

Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирован
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2781 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10030 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов